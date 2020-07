Paulo Fonseca ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato contro l’Hellas Verona.

PRESTAZIONE – «È sempre difficile giocare contro squadre come il Verona, ma abbiamo vinto meritatamente. Potevamo chiudere prima la partita, sbagliando meno sotto porta, però anche in difesa ci siamo comportati bene».

MANCINI CONTRO ZANIOLO – «Mancini ha sempre un grande atteggiamento, ha ragione. Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto. Deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra, oggi non mi è piaciuto. Questo discorso vale per tutti».