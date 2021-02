Roma, Fonseca: «Reynolds ora è negli USA, è fermo da due mesi»

Bryan Reynolds non è ancora sceso in campo con la maglia della Roma: ecco le parole di Fonseca sul terzino statunitense

Bryan Reynolds non è ancora sceso in campo con la maglia della Roma. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, parla proprio del terzino statunitense arrivato nel mercato invernale.

REYNOLDS – «Non possiamo dimenticare che lui si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente».