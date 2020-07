Roma, Fonseca: «Troppi rigori in Italia. Salvo solo il risultato»

Paulo Fonseca ha commentato il successo conquistato contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato al termine della sfida vinta in rimonta contro il Parma. Ecco le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com.

PRESTAZIONE – «Non è un buon risultato. È una buona vittoria, ma non un buon risultato. Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita».

VAR – «Preferisco non commentare. Ci sono troppi rigori in Italia».

DIFESA A TRE – «Le marcature preventive non sono cambiate molto rispetto a prima. Così possiamo essere più sicuri in questo momento. Tutti e tre i centrali oggi hanno fatto una bellissima partita. Cristante, Mancini e Ibanez hanno giocato bene».

ZANIOLO – «L’obiettivo è vincere la prossima partita, se poi possiamo dare minuti a Zaniolo lo faremo. Oggi non c’era necessità di cambiare prima Mkhitaryan per Nicolò. Vediamo se giocherà la prossima, ma prima deve vincere la Roma».