Il nuovo stadio della Roma non sorgerà più a Tor di Valle, è quello che avrebbe deciso Dan Friedkin dopo aver discusso con Radovan Vitek.

Secondo quanto riferito da MilanoFinanza, il proprietario della Roma Dan Friedkin avrebbe deciso di cambiare la sede del nuovo stadio giallorosso.

Non più Tor di Valle, nonostante Radovan Vitek sia molto vicino ad acquistare i terreni, ma una nuova sede non ancora specificata in cui dare vita ad un progetto completamente differente.