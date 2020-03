Roma Friedkin: trattativa in stand by con Pallotta. Il motivo

Pallotta resterà alla guida della Roma: stand by nella trattativa con Friedkin per la cessione della società giallorossa

È attualmente in stand by la trattativa tra James Pallota e Dan Friedkin per la cessione della Roma. Come riportato da Sky Sport, il motivo riguarda le ripercussioni economiche dovute all’emergenza Coronavirus.

L’imprenditore statunitense resterà alla guida della società giallorossa dopo mesi di incontri, due diligence e un accordo che era praticamente stato raggiunto. Se ne riparlerà tra qualche mese.