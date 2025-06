Roma, Gasperini torna su O’Riley: vicino all’Atalanta, può arrivare in giallorosso? Le ultime

Roma, obiettivo O’Riley per Gasperini: piaceva al tecnico all’Atalanta e ora in giallorosso potrebbe arrivare, le ultime

La Roma si prepara a un’estate di mercato all’insegna dell’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e ambizione tecnica. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo Frederic Massara ha promesso una squadra più forte, ma dovrà muoversi entro i vincoli del fair play Uefa e le indicazioni della proprietà Friedkin, che nonostante gli investimenti imponenti – tra club e stadio – non può permettersi spese sconsiderate. L’input principale è chiaro: valorizzare chi è in rosa e inserire innesti di qualità, a partire da quattro titolari certi nelle aree chiave. La triade decisionale (Massara, Ranieri e Gasperini) ha già definito le priorità: arriveranno un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista e un attaccante di movimento. In caso di partenza di Angeliño, si aprirebbe anche una pista a sinistra, con Maxime De Cuyper del Club Bruges tra i candidati, su cui c’è anche il Milan.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Matt O’Riley, centrocampista inglese naturalizzato danese, già vicino all’Atalanta in passato e gradito a Gasperini. La sua duttilità e visione di gioco lo rendono perfetto per la mediana giallorossa, soprattutto se Paredes dovesse partire e Gourna-Douath non fosse confermato. In attacco, il modulo 3-4-2-1 prevede rinforzi: con Dovbyk al centro e Dybala (o Soulé) dietro, serve un’alternativa tecnica a piede destro. El Shaarawy è l’unico profilo attuale, ma piacciono Gudmundsson, Paixao del Feyenoord e il giovane Boving dello Sturm Graz. In difesa, si valuta Lucumi del Bologna (clausola da 28 milioni) e Aguerd del West Ham. Sul fronte esterno destro, le richieste del Flamengo per Wesley (30 milioni) complicano la pista. Il lavoro sarà lungo, ma la Roma punta a costruire una rosa più competitiva senza strappi, con scelte oculate e condivise.