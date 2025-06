Roma, oggi il giorno di Gasperini: dal gruppo ai giovani fino al rapporto da costruire con i tifosi

Roma, inizia oggi l’avventura di Gasperini in giallorosso con la conferenza stampa di presentazione: ecco i cinque punti del suo ciclo

Gian Piero Gasperini comincia ufficialmente oggi la sua avventura alla Roma, presentandosi in conferenza stampa. Dopo nove anni a Bergamo, inizia per lui un nuovo ciclo, affiancato da Claudio Ranieri che ne ha caldeggiato l’arrivo. I Friedkin gli hanno affidato un progetto triennale con obiettivi ambiziosi: riportare il club in Champions League e conquistare almeno un trofeo. Come riportato dal Corriere dello Sport Gasp ha già iniziato a studiare la squadra e da metà luglio lavorerà sul campo con un gruppo che vuole mantenere solido, partendo dai big e resistendo alle offerte per i più ambiti (N’Dicka, Koné, Soulé). Cessioni mirate – come Angeliño o Zalewski – serviranno a finanziare i rinforzi. Il tecnico chiede quattro o cinque innesti funzionali: un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista, una seconda punta e un vero centravanti. Niente rivoluzioni immediate, ma una costruzione graduale, con ogni sessione di mercato pensata per rendere la rosa sempre più adatta al suo calcio offensivo e aggressivo.

Una parte importante del progetto sarà dedicata alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento dello scouting. Alcuni ragazzi della Primavera (Mannini, Romano, Camara) saranno aggregati al ritiro con la prima squadra, e Gasperini – notoriamente abile nel lanciare talenti – vuole sfruttare questa risorsa. Inoltre, stop a ruoli forzati e adattamenti: ogni giocatore dovrà giocare nel suo ruolo naturale, per massimizzare il rendimento e garantire competitività interna. Il rapporto con i tifosi, inizialmente tutto da costruire, sarà un altro punto chiave. Il passato da avversario verrà presto dimenticato se saprà portare in campo un’identità forte, in grado di accendere l’Olimpico. Il primo alleato, Ranieri, è già un ponte verso la Curva. L’entusiasmo della campagna abbonamenti conferma che l’ambiente è pronto a seguirlo: ora tocca a Gasperini far battere il cuore giallorosso.