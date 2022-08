Roma, il calciomercato non è chiuso: se parte Shomurodov, assalto a Solbakken

La Roma non chiude le porte a nuove trattative di calciomercato in entrata: se dovesse partire Shomurodov, si punterà su Solbakken

Il calciomercato della Roma, sia in entrata che in uscita non è ancora chiuso. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui Eldor Shomurodov dovesse andar via, con il Bologna sempre sulle tracce, i giallorossi si fionderebbero su Solbakken del Bodo Glimt.

Il norvegese ha un contratto in scadenza a fine dicembre e per prelevarlo la Roma dovrà pagare una indennizzo al club.