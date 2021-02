Roma, il futuro di Dzeko è segnato: ecco cosa deve accadere perché resti

Dzeko ha fatto il proprio ritorno in campo con la maglia della Roma senza più la fascia da capitano. Il futuro del bosniaco è segnato, a meno che…

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Edin Dzeko da grande professionista è tornato a mettersi a disposizione per il bene della Roma. Il centravanti bosniaco ha capito di aver sbagliato atteggiamento nelle scorse settimane ed ora conta di fornire il proprio contributo alla squadra di Fonseca.

FUTURO SEGNATO – Proprio il tecnico portoghese potrebbe però rappresentare il più grande ostacolo per Dzeko destinato a lasciare Roma al termine della stagione, Champions o non Champions. L’unica variabile potrebbe essere rappresentata proprio dalla presenza dell’attuale allenatore giallorosso: la Capitale appare troppo piccola per tutti e due.