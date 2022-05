Roma, il gol non arriva: tanti tiri, poche reti. I numeri

La Roma di José Mourinho ha il problema del gol. Tanti tiri per i giallorossi ma poche realizzazioni. I numeri

Anche contro il Venezia si è palesato un problema di questa stagione della Roma di José Mourinho: quello della freddezza in fase di realizzazione. I giallorossi, infatti, creano tanto ma stentano a trovare il colpo vincente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra della Capitale è seconda solo all’Inter nel numero di tiri in campionato (633 a 587), ma questa posizione in classifica viene stroncata dal diciassettesimo in quella della percentuale di realizzazione. Col suo 9,54 per cento, infatti, la Roma riesce a fare meglio solo di Genoa, Salernitana e Cagliari. Un problema da risolvere per Mourinho in vista anche della finale di Conference League.