Roma, il momento di Spinazzola: col Torino verso una maglia da titolare

Contro il Torino, l’allenatore della Roma Mourinho potrebbe consegnare a Spinazzola una maglia da titolare

Dopo il graduale ritorno in campo a quasi un anno di distanza dall’infortunio al tendine d’Achille, Leonardo Spinazzola si avvia anche verso la prima partita da titolare in questa stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mourinho ritiene Karsdorp indispensabile e non vuole rischiarlo in campionato contro il Torino in vista della finale di Conference League. E così contro i granata Spinazzola potrebbe fare il suo ritorno dal 1′ nel ruolo di terzino destro; ruolo in cui Mou lo sta provando negli ultimi giorni.