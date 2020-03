Roma, il padre di Zaniolo: «Striscioni Lazio? Vuole segnare sotto la Nord»

Le dichiarazioni del padre di Zaniolo sui deplorevoli striscioni esposti dalla Curva Nord della Lazio nel derby contro la Roma

Interpellato da Retesport, Igor Zaniolo, padre del giocatore della Roma Nicolò, ha svelato un retroscena sulla reazione del figlio agli striscioni della Lazio. Gli ultras biancocelesti hanno ironizzato sul suo grave infortunio al crociato. Ecco le parole di Zaniolo “senior”.

«Da ex giocatore dico che sono cose che fanno parte del gioco. Nicolò non se l’è presa più di tanto. Questa per lui è una medaglia, vuol dire che è temuto. Lui è romanista e voleva vincere il derby, ha preso positivamente questi striscioni. Mi ha detto: “Tanto c’è un karma, prima o poi segnerò sotto la Curva Nord in un derby”».