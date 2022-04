Roma, il quarto posto non è un miraggio: Mourinho ha le carte in regola

Entusiasmo, difesa e un nuovo sistema di gioco. La Roma di Mourinho non ha mollato il sogno chiamato Champions League

Dal 9 gennaio scorso, la Roma ha conquistato 22 punti in campionato. Solo il Napoli ha fatto meglio con 23. E i giallorossi hanno così trasformato una stagione che sembrava di passaggio in una in cui poter sognare anche l’accesso alla prossima Champions League. Sì perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, grazie ai dieci risultati utili consecutivi ora il quarto posto occupato dalla Juventus è distante solamente 5 punti.

Mourinho è riuscito a trovare la quadra con il nuovo modulo. Un 3-4-2-1 innovativo per la Roma che ha portato innanzitutto a blindare la difesa. Rui Patricio ha infatti chiuso la partita a reti inviolate in ben 17 occasioni, 13 in campionato e 4 in Conference League. Ma a spingere i giallorossi c’è l’entusiasmo della squadra e dei tifosi, carichi dopo i recenti risultati positivi. La Champions, allora, si può sognare.