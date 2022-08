Roma, il Tottenham propone uno scambio per Zaniolo. La risposta

Il Tottenham propone uno scambio alla Roma per strapparle Zaniolo. Arrivata già la risposta del club giallorosso

Come riferito da Il Messaggero, il Tottenham avrebbe proposto alla Roma uno scambio per arrivare a Nicolò Zaniolo comprendente il cartellino del difensore Japeth Tanganga.

No secco da parte dei giallorossi, interessati si al centrale ma senza inserirlo in altri affari. Lo scenario potrebbe variare, almeno per quest’ultimo, se gli inglesi aprissero al prestito.