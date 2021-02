Roma, il trend continua: grande con le piccole e terzo posto riconquistato

La Roma batte l’Udinese e conferma il trend di questa stagione: con le piccole come una grande

La Roma batte 3-0 l’Udinese, approfitta della sconfitta contro della Juventus e si riporta al terzo posto in classifica. Una vittoria nel segno di Jordan Veretout che, grazie alla sua doppietta, si appende al collo anche la medaglie del miglior marcatore francese della storia del club. Ma con il successo contro i friulani, i giallorossi confermano anche un trend che si porta avanti da inizio stagione. La squadra è Paulo Fonseca è infatti grande con le piccole, trovando invece grosse difficoltà con le big. E gli ultimi risultati negativi contro la Lazio e la Juventus, avvalorano questo trend.

GRANDE PELLICOLE – Si è spesso però detto che i successi in un campionato si fondano soprattutto facendo risultato con le piccole. E la Roma in questo, in questa stagione, è praticamente perfetta. Contro le squadre dalla decima posizione a scendere, infatti, i giallorossi hanno conquistato solo successo nel corso di questo campionato. Un ruolino immacolato, rovinato solamente dalle tante sconfitte con le cosiddette “big”. Zero punti con le squadre che comandano la classifica, se non fosse per i due pareggi di inizio stagione contro Juventus e Milan. Da qui a fine campionato, i giallorossi se la vedranno, nell’ordine, con Milan, Napoli, Inter e Lazio. Quattro appuntamenti per confutare questo trend, consolidando così anche il piazzamento in Champions League.