Roma, Pellegrini out col Bodo Glimt: problemi al ginocchio per il capitano giallorosso

Nella rifinitura pre Bodo Glimt, assente Lorenzo Pellegrini. Problema al ginocchio per il capitano della Roma

Problemi per la Roma in vista del match di Conference League contro il Bodo Glimt. Nella rifinitura di questa mattina, infatti, assente Lorenzo Pellegrini che non sarà quindi della partita.

Per il capitano giallorosso infiammazione da sovraccarico al ginocchio. Resta quindi a riposo in vista soprattutto del campionato.