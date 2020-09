Roma-Juventus in tv e streaming: dove vederla

I campioni d’Italia della Juventus fanno visita alla Roma nel posticipo domenicale della 2ª giornata: dove vedere la partita in tv e streaming

La Juventus di Andrea Pirlo va a far visita alla Roma di Paulo Fonseca nel posticipo domenicale serale della 2ª giornata di Serie A. I giallorossi sono desiderosi di riscatto, dopo essersi visti attribuire una sconfitta a tavolino nella partita d’esordio contro il Verona per un’irregolarità nella distinta di gara relativamente alla posizione di Diawara, mentre la Vecchia Signora punta al secondo successo consecutivo per restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Roma-Juventus: la partita si giocherà domenica 27 settembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello di Brindisi.

Roma-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Roma-Juventus è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Domenica 27 settembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi