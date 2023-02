Rick Karsdorp non farà parte della squadra della Roma per la trasferta di Lecce: ecco perchè l’olandese è stato escluso

Sky Sport svela i motivi della mancata convocazione di Rick Karsdorp per la trasferta della Roma in casa del Lecce.

L’olandese non è in perfette condizioni fisiche, ma soprattutto non ha ancora fatto un passo indietro dopo gli episodi che avevano portato alla rottura con Mourinho, non guadagnandosi così il reintegro.