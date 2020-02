Roma, Kolarov si riprende la fascia sinistra. Occasione per il serbo

Roma, contro il Gent Kolarov si riprende la fascia sinistra. Il serbo ha l’occasione per dimostrare quanto ancora sia importante per i giallorossi

Quello attuale è senz’altro il periodo più difficile per Kolarov da quando veste la maglia della Roma. Il serbo è incappato in un momento in cui il fisico sembra non rispondere a dovere. A questo si aggiunge un particolare nervosismo dovuto ai mancati risultati.

Questa alternanza di condizione ha ovviamente indotto Fonseca a dosarlo. Quello che per stasera contro il Gent appare abbastanza certo, tuttavia, è il suo impiego dall’inizio. Il serbo si riprenderà le chiavi della corsia di sinistra per mostrare a tutti di essere ancora una carta vincente per i giallorossi.