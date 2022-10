Roma, la probabile formazione in campo con l’HJK

Roma, la probabile formazione giallorossa in campo questa sera contro l’HJK: ecco chi può schierare Mourinho

Roma in campo questa sera contro l’HJK per la quinta giornata di Europa League.

Un match da non sbagliare per i giallorossi, che non hanno alcuna intenzione di mollare una competizione nella quale puntano ad arrivare il più lontano possibile. Secondo i quotidiani, quella che segue sarà la probabile formazione che schiererà Mourinho.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Belotti. All. Mourinho