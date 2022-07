Roma, la richiesta di De Rossi: «Mi mandate una ventina di maglie di Dybala?»

Daniele De Rossi scrive al popolo della Roma. La curiosa richiesta dell’ex centrocampista giallorosso sui social

Con un messaggio sotto il post di auguri della Roma per lui, De Rossi ha fatto una precisa richiesta al popolo giallorosso.

IL MESSAGGIO – «Grazie Roma, vi voglio bene e mi mancate tanto, per regalo mi mandate una ventina di magliette di Dybala per cortesia che qui pure se ho smesso mi continuano a chiedere le maglie come quando giocavo grazie».