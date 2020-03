Roma, la squadra non partirà per Siviglia: il motivo

La Roma non partirà alla volta di Siviglia, dove giovedì sera dovrebbe disputarsi la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League.

Il volo della squadra giallorossa non è stato autorizzato e la partita, attualmente prevista a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, potrebbe non giocarsi.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020