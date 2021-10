Roma, si lavora per il rinnovo di Mancini: i dettagli

In casa Roma si sta lavorando per blindare con un nuovo contratto il difensore Gianluca Mancini. I dettagli della trattativa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Roma non ha intenzione di privarsi di Gianluca Mancini ed è pronta a blindarlo offrendogli il rinnovo del contratto. Oggi il procuratore Beppe Riso era a Trigoria per discutere con la società giallorossa, ma l’accordo non è ancora stato siglato.

Prolungamento che dovrebbe arrivare fino all’estate del 2026, con ingaggio a salire fino a 3 milioni di euro a stagione.