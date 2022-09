Roma, le pagelle del mercato: voto altissimo per i giallorossi

La Gazzetta dello Sport ha dato i voti al calciomercato delle squadre di Serie A: giudizio super positivo per la Roma

La Roma è stata una delle regine della Serie A del calciomercato appena terminata. La Gazzetta dello Sport ha dato i voti alle squadre del nostro campionato per come si mosse e per i giallorossi è arrivato un rotondo 8 in pagella.

IL COMMENTO – «Il sì di Paulo Dybala è il fiore all’occhiello per una Roma che esce rafforzata in tutti i reparti. E senza spendere cifre folli, visto che Tiago Pinto è stato il numero uno nella caccia ai parametri zero di prima fascia. Oltre all’argentino ex Juve si è assicurato anche Matic dallo United, Wijnaldum dal Psg e Camara in prestito dall’Olympiacos. Tra le occasioni c’è anche quell’Andrea Belotti reclutato come vice Abraham a costi minimi. I Friedkin hanno dato continuità ad un progetto ambizioso che ha in Mourinho una carismatica guida».