Roma Leicester, Mou punta sulla coppia Zaniolo Abraham

Roma Leicester, Mourinho punta sulla coppia Zaniolo-Abraham per scardinare la difesa inglese all’Olimpico

Roma Leicester è una partita che vale una stagione. Per i giallorossi è l’occasione di poter arrivare ad una finale Europea e Mourinho può essere il fattore decisivo.

L’allenatore portoghese non ha perso tempo e in conferenza stampa ha caricato l’ambiente, qualora ce ne fosse stato bisogno, e ha già scelto l’undici per assaltare gli inglesi. Davanti tutto sulla coppia Zaniolo-Abraham. Contro il Bodo Glimt all’Olimpico hanno segnato entrambi per il passaggio del turno, stasera puntano a replicare. L’inglese manca al gol proprio da quella sfida e vuole tornare ad essere decisivo per regalare la qualificazione ai giallorossi.