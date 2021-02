Federico Fazio ha esordito in Serie A in occasione del match contro il Benevento: il centrale della Roma non giocava in Italia da agosto

Federico Fazio ha collezionato la prima presenza stagionale in Serie A in occasione del match contro il Benevento, valevole per la 23a giornata di campionato.

Il difensore argentino classe ’87, finora, aveva disputato solamente cinque partite in Europa League.