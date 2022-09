Beffa Roma, sconfitta e delusione: mancano gol, gioco e... Zaniolo

La Roma cade per la seconda volta consecutiva dopo Udine, in Europa il ko fa più rumore soprattutto per la mancanza di qualità e gioco

Manca brillantezza a questa squadra e nonostante le occasioni avute anche qualcuno che segni con regolarità. Anche in campionato la squadra di Mourinho si è dimostrata debole sotto questo punto di vista, tolto il 3-0 al Monza. Pesano le assenze di giocatori di qualità come Wijanaldum o Zaniolo, capace con i suoi strappi di creare superiorità e pericoli alle difese avversarie. Dopo due sconfitte serve ripartire e ritrovare la tranquillità delle prime uscite. Lo scrive il Corriere dello Sport.