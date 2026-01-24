Roma Milan, spiragli positivi per i rossoneri: quel giocatore verso il recupero e Allegri valuta l’impiego dall’inizio

Roma Milan, i rossoneri ritrovano pezzi importanti: Saelemaekers quasi pronto al rientro, Allegri valuta le sue mosse

Il Milan può guardare con maggiore ottimismo alla sfida di campionato contro la Roma di Gasperini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers ha svolto ieri il primo allenamento completo con il gruppo, segnale importante dopo il fastidio all’adduttore sinistro accusato nella gara precedente. Il recupero del belga, apprezzato per intensità, duttilità e spirito di sacrificio, rappresenta una notizia confortante per lo staff tecnico.

La scelta sul suo eventuale impiego dal primo minuto verrà presa soltanto dopo la rifinitura del pomeriggio, prima della partenza per la Capitale. Allegri vuole valutare fino all’ultimo le sensazioni del giocatore, pur mantenendo pronta l’alternativa Athekame, più difensiva ma utile per bilanciare la spinta di Wesley sulla fascia destra.

Saelemaekers, ex della partita, è motivato a esserci e a dare continuità al buon momento, confermato dall’assist decisivo servito a Füllkrug nell’ultima gara casalinga.

Scelte tattiche e centrocampo in evoluzione

Il Milan dovrebbe partire con il 3-5-2, modulo che Allegri potrebbe trasformare in corsa in un 4-4-2, come già sperimentato a Como. A sinistra rientra Bartesaghi, che sostituirà Estupiñán, mentre Modrić è pronto a riprendere il suo posto in regia dopo il turno di riposo contro il Lecce.

Rabiot resta il perno del centrocampo, mentre sulla mezzala destra il ballottaggio è apertissimo: Ricci, reduce da una prova convincente, insidia Fofana e Loftus-Cheek per una maglia da titolare.

Difesa ritrovata e dubbi in attacco

Arrivano buone notizie anche da Pavlovic, che ha smaltito il colpo alla tempia rimediato a Firenze e si candida a completare il terzetto difensivo con Gabbia e De Winter, favorito su Tomori ancora non al meglio.

Davanti, Füllkrug non è ancora al top dopo la frattura al piede e dovrebbe partire dalla panchina. Leão guiderà l’attacco partendo da sinistra, mentre resta aperto il duello tra Pulisic e Nkunku per affiancarlo. Loftus-Cheek spera ancora in un impiego più avanzato, ma la decisione finale arriverà solo a ridosso del match.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

