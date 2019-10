Roma Milan, giallorossi decimati: Fonseca attinge dalla Primavera

Roma Milan, giallorossi decimati dagli infortuni. Fonseca convoca 21 giocatori dopo aver attinto molto dalla Primavera

Sono 21 i giocatori che Paulo Fonseca ha convocato per la sfida di domani contro il Milan. Il tecnico, per poter raggiungere questo numero, ha dovuto attingere non poco dalla Primavera di Alberto De Rossi.

Il portoghese ha infatti chiamato Calafiori, Riccardi e Darboe. A loro si aggiunge l’altrettanto giovanissimo (ma stabilmente in prima squadra) Antonucci, unico attaccante disponibile insieme a Dzeko e Perotti.