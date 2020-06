Roma, Mirante e la visita in ospedale: «Giornata particolare» – VIDEO

“Ti si apre il cuore, viene voglia di farne sempre di più di queste iniziative” 🗨️ @MIRANTE83 Dona il 5×1000 a #RomaCares.

Scopri di più https://t.co/iEPSzFKfxu pic.twitter.com/aAymkXyu3D — AS Roma (@OfficialASRoma) June 12, 2020

Mirante ha ricordato la visita a un ospedale pediatrico prima dell’emergenza Coronavirus: le parole del portiere della Roma – VIDEO

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato della visita a un ospedale pediatrico effettuata prima dell’emergenza Coronavirus: «È stata una giornata molto particolare, nonostante l’ambiente e il luogo è stata una giornata di festa ed era quello che dovevamo regalare ai nostri bambini. Non è facile entrare in reparti del genere, ma la Roma ha dimostrato attraverso Roma Cares di tenere tanto a questa cosa e noi calciatori abbiamo sposato subito la causa».

«Ti rendi conto che, senza fare niente, vedi le lacrime per una visita che può sembrare banale. Mi ricordo di un tifoso che spero di vedere a Trigoria. A loro basta un ciao, anche per i bambini più piccoli, tutto ciò ti apre il cuore e vorresti fare sempre questo tipo di cose. Questa è un’occasione per noi per fare del bene e capire tante cose che, a volte, ci sfuggono».