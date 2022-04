Roma, missione Leicester: Mourinho punta su chi conosce il calcio inglese

Questa sera il primo atto delle semifinali di Conference League. Mourinho si affiderà agli “inglesi” per Leicester-Roma

La Roma è l’ultima italiana rimasta in gioco nelle coppe europee e questa sera si giocherà il primo atto delle semifinali di Conference League. I giallorossi saranno di scema al King Power Stadium contro il Leicester di Rodgers.

E per affrontare le Foxes, Mourinho, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si affiderà agli “inglesi”. Ovvero coloro che già conoscono il calcio d’oltremanica: Smalling, Rui Patricio, Mkhitaryan e Abraham. In Inghilterra ci sarà inoltre un esodo di tifosi della Roma: saranno infatti ben in 2mila a sostenere i giallorossi.