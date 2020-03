Roma, Mkhitaryan: «Con Fonseca mi trovo meglio. Sul futuro…»

Mkhitaryan ha parlato di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, e del suo futuro con la maglia della squadra giallorossa

Intervistato da thetimes.co.uk, Henrikh Mkhitaryan ha spiegato di trovarsi meglio con Fonseca piuttosto che con Arteta, rilasciando anche alcune dichiarazioni sul suo futuro alla Roma. Ecco le sue parole.

«Rispetto a quello che mi chiede Fonseca, l’allenatore dell’Arsenal voleva un altro tipo di gioco. Con Paulo mi trovo meglio perché giochiamo un calcio più propositivo che rispecchia meglio le mie caratteristiche. Futuro? Non posso dire niente al momento perché è tutto fermo. Non so quando torneremo a giocare e cosa succederà quest’estate. Nel calcio tutto cambia velocemente, un giorno sei qui e un altro sei da un’altra parte ancora, non sai mai cosa può capitare nel tuo futuro».