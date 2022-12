Mourinho coccola Dybala a distanza

L’Argentina avanza ai Mondiali in Qatar e Mourinho coccola Paulo Dybala a distanza con chiamate continue

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Roma sarebbe in costante contatto con la Joya per chiedere lo stato fisico e di salute. L’argentino sta bene anche se per il momento non ha ancora visto il campo con l’Argentina. Mourinho lo rivuole al 100% alla ripresa della Serie A.