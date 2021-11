La Roma perde i pezzi in mezzo al campo e Mourinho dovrà inventarsi qualcosa per la sfida contro il Torino del weekend

La Roma in vista della sfida contro il Torino di domenica perde i pezzi in mezzo al campo. Vertout fuori per squalifica, Villar e Cristante con il Covid, Pellegrini e Zaniolo acciaccati e in dubbio. Il tecnico portoghese dovrà reinventarsi la mediana.

Le ipotesi potrebbero essere l’inserimento insieme di Diawara e Darboe, di fatto gli unici due in condizione per giocare. Altrimenti potrebbe esserci l’utilizzo di Mancini davanti alla difesa, soluzione già vista con Fonseca, con Smalling titolare nei tre centrali. Dubbi da sciogliere in appena 48 ore per il tecnico giallorosso.