Roma, Mourinho: «Meglio un 4-0 che perdere quattro volte 1-0»

Jose Mourinho commenta la sconfitta della sua Roma con l’Udinese: «Preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0»

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la netta sconfitta per 4-0 contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0, così sono tre punti e non dodici… Certo, è dura ma ora dovremo riuscire ad andare avanti. E’ stata una partita difficile, con un avversario che sa giocare queste partite, in cui tu non puoi andare sotto nel punteggio. Nel momento in cui sei sotto col punteggio, loro si compattano bene e sanno gestire bene i tempi di gioco e i falli. Hanno gente molto fisica ed esperta, se stai perdendo sei in difficoltà».

DYBALA – «Abbiamo creato una bellissima opportunità con Paulo, che per me al di là del risultato è stato il nostro migliore in campo. Loro si sono resi pericolosi in contropiede, ogni volta che arrivavano da noi o andavamo in difficoltà o era gol. Avevamo Paulo che poteva dare un’altra storia alla partita, oppure il possibile rigore che non abbiamo avuto per fuorigioco».

ARBITRO – «Quando perdi 4-0 non parli dell’arbitro, però quando abbiamo visto chi era ci siamo accorti che aveva un feeling perfetto con l’Udinese. Il primo giallo che ha dato è da artista».