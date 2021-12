Roma, Mou perde un elemento per la sfida al Cska Sofia

La Roma perde il terzino Reynolds per la sfida di domani sera contro il Cska Sofia: l’esterno ha avuto un attacco di gastroenterite

La Roma perde un elemento in vista della sfida contro il Cska Sofia. Il terzino Reynolds, poco impiegato sin qui da Mourinho ha avuto un attacco di gastroenterite e non ci sarà per il match di domani.

A riportare la notizia Vocegiallorossa. Mourinho dunque perde un altro elemento per la Conference League. Potrebbe rivedersi qualche Primavera tra i convocati.