Roma, Mourinho: «Sono emozionato, ho sentito grande empatia con i Friedkin»

Il neo allenatore della Roma José Mourinho ha parlato dell’esperienza che lo aspetta nella Capitale

José Mourinho, neo allenatore della Roma, in una intervista al Late Show ha parlato della nuova esperienza che lo attende nella Capitale con la squadra giallorossa.

EMOZIONE GIALLOROSSA – «Sono emozionato. Ho sentito un grande legame e una grande empatia con i proprietari. Il modo in cui mi hanno approcciato, la conversazione che abbiamo avuto, mi è piaciuto davvero molto. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma anche la sensazione di lavorare con loro. È qualcosa che ho davvero apprezzato della famiglia Friedkin».

EUROPEO – «L’Inghilterra può vincerlo. Vedo solo che la Francia ha una rosa incredibile, ma a parte questo non vedo una squadra migliore delle altre».

PANCHINA NAZIONALE – «L’Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un’offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi».

SUPERLEGA – «Sapevo che il progetto era in preparazione e che sarebbe uscito. Il modo in cui le persone hanno reagito è stato incredibile. Sono un amante del calcio. Mi sono emozionato per quella reazione».