Roma Napoli, Carnevale: «I protagonisti del match saranno Dybala e Anguissa. Ranieti vs Conte, impossibile scegliere uno dei due»

Roma Napoli, le parole di Andrea Carnevale, doppio ex della partita: «Ranieri o Conte? Difficile scegliere, sono due grandi»

Stasera Roma Napoli conta tanto per entrambe le squadre. Ranieri vuole vedere continuità rispetto alla bella prova di giovedì in Europa League con il 2-0 sull’Eintracht Francoforte. Conte vuole restare in testa ed è reduce da 7 vittorie consecutive, un ritmo che è una garanzia. Su La Gazzetta dello Sport un doppio ex, l’attaccante Andrea Carnevale, vede così il match.

I PROTAGONISTI – «Per la Roma, mi viene naturale pensare a Paulo Dybala, un fuoriclasse che sprigiona calcio in ogni sua giocata, non sai come marcarlo, né come intuirne le finte e se è in condizione diventa un fattore decisivo per i giallorossi. Per il Napoli, vi stupirò, vado oltre il prevedibile: l’Anguissa di questi ultimi mesi è straripante, un uomo capace di fare tutto e di farlo con una fisicità ed un’eleganza che ti colpiscono. Ora sta diventando decisivo anche in zona gol».

RANIERI O CONTE – «Come scegli, scegli male. Claudio è stato mio compagno a Catania, pensate un po’ quanti anni fa, faceva coppia con Mosti e ancora li ricordo. Non è solo un gentiluomo ma un tecnico speciale, come sottolinea l’impresa delle imprese con il Leicester. E su Conte cosa vogliamo aggiungere, dopo aver letto tutto ciò che ha vinto? Ognuno ha messo immediatamente qualcosa di suo in queste squadre, la Roma si è rimessa in gioco, si è rialzata da quando c’è Ranieri; e Antonio ha cancellato il decimo posto dell’anno scorso e si giocherà lo scudetto con l’Inter».