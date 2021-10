Roma Napoli, nuovi cori verso il Vesuvio e Osimhen

Come riferito da La Stampa, in occasione di Roma Napoli ci sono stati nuovi cori all’indirizzo dei tifosi azzurri e di Osimhen

La Stampa riferisce dei pessimi episodi capitati in occasione di Roma-Napoli di ieri. In uno stadio pieno per il big match, da segnalare sono i brutti cori all’indirizzo dei tifosi azzurri e degli inneggiamenti al Vesuvio.

Ripetuti ululati, poi, sarebbero piovuti anche all’indirizzo di Victor Osimhen, vittima di una vicenda simile in quel di Firenze.