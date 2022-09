Roma, notte da incubo per Karsdorp: «Dal suo lato si balla»

Contro l’Udinese, l’esterno della Roma Karsdorp vive una notte da incubo. L’errore sul primo gol gli pesa per tutta la partita

Notte da incubo per Karsdorp alla Dacia Arena nel 4-0 subito contro l’Udinese. L’esterno della Roma compie l’errore sul primo gol e da quel momento gli pesa per tutta la partita. Per La Gazzetta dello Sport è lui il peggiore in campo con 4,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’errore in avvio prima indirizza il match e poi lo zavorra anche dal punto di vista psicologico, perché da quel momento dal suo lato si balla».