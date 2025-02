Roma, caccia al nuovo allenatore: i Friedkin si muovono in prima persona per lui! La bomba dalla Spagna

Roma, clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul nuovo allenatore dei giallorossi: la famiglia Friedkin si è mossa in prima persona

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna che riguarda la Roma: come riportato dal quotidiano As i giallorossi starebbero fare un serio tentativo per convincere Carlo Ancelotti ad accettare l’offerta dei giallorossi.

La famiglia Friedkin si sarebbe mossa in prima persona per convincere il tecnico di Reggiolo: si tratterebbe per lui di un ritorno nella capitale, dove era già stato come calciatore e capitano nel biennio 1985-87.