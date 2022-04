La Roma segue il giovane attaccante classe 2001 per rinforzare il suo attacco nella prossima sessione di mercato

La Roma sta puntando Goncalo Ramos come possibile rinforzo per l’attacco per la prossima estate.

Secondo quanto riportato da Record, l’attaccante classe 2001 del Benfica avrebbe il gradimento del tecnico Mourinho.