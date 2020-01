Roma, Pau Lopez: «Società storica, un passo avanti per la mia carriera»

Roma, Pau Lopez ai canali della società: «Questo è un club storico e un passo avanti per la mia carriera. E Savorani…»

Il portiere della Roma, Pau Lopez, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale giallorosso rispondendo alle domande dei tifosi. Ecco le parole dell’estremo difensore:

«Roma? Una società storica in Italia. La prima volta che mi hanno detto della Roma non avevo nessun dubbio nel venire. E’ un passo un avanti per la mia carriera e sono molto felice di aver fatto questa scelta. La prima cosa quando sono arrivato Petrachi mi ha detto tutto di Savorani, e lui è molto bravo. Fa tutto per rendere al massimo. Il lavoro del portiere è difficile, puoi fare una parata incredibile e dopo puoi sbagliare e si perde la partita. Sono 90 minuti in cui devi essere concentrato per fare tutto».