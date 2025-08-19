Roma, rottura shock con Pellegrini. L’addio è sempre più vicino. L’ingaggio, la fascia e il rapporto con Gasperini: ecco perché la sua avventura in giallorosso è finita

Un amore al capolinea, una storia che rischia di chiudersi nel modo più amaro. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, tra la Roma e il suo capitano, Lorenzo Pellegrini, c’è sempre più «aria di divorzio». Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna proposta di rinnovo sul tavolo, il club e il giocatore stanno già sondando il mercato alla ricerca di una soluzione che eviti un epilogo burrascoso. Una separazione che nasce da un mix di ragioni tecniche, economiche e da un feeling mai sbocciato con il nuovo corso.

Le cause di questo progressivo allontanamento sono diverse e profonde. Innanzitutto, il rapporto con il nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini, di fatto mai iniziato. Pellegrini, operato a maggio al retto femorale, ha saltato l’intera preparazione estiva e il suo rientro in gruppo continua a slittare, previsto non prima di fine agosto. A questo si aggiunge la questione della fascia da capitano: con il nuovo criterio basato sulle presenze, il numero 7 si ritroverebbe a essere la terza scelta, un declassamento simbolico ma pesante. Infine, c’è il nodo economico: il suo ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione non è più considerato «sostenibile» dalla società in tempi di spending review.

Dal canto suo, Pellegrini non ha mai nascosto il suo desiderio di restare. «Spero ovviamente con tutto me stesso di restare, ma non decido solo io», ha ammesso, consapevole della delicatezza della situazione. Mentre continua a lavorare duramente per recuperare, il suo entourage ha iniziato a guardarsi intorno. L’ingaggio proibitivo rende quasi impossibile una permanenza in Italia (nonostante un timido sondaggio della Fiorentina), mentre dalla Premier League si sono già mossi il West Ham e il Tottenham. La Roma e il suo capitano sono a un bivio: il rischio di arrivare a fine contratto da separati in casa è sempre più concreto.