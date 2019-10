Roma, per Dzeko numeri da bandiera. Ecco i dati del bosniaco

Roma, per Dzeko numeri da bandiera. Da domani i colori giallorossi saranno quelli indossati più a lungo dall’attaccante bosniaco

Se, come sembra, Edin Dzeko dovesse scendere in campo domani contro il Milan, per il bosniaco la maglia della Roma diventerebbe quella indossata più a lungo nel corso della sua carriera.

Il club giallorosso primeggia in tutte le statistiche individuali della vita sportiva dell’attaccante: è la squadra con cui ha segnato più gol, dove ha confezionato più assist e ora anche quella con cui avrà giocato più partite. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport.