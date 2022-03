Roma, per Mkhitaryan rinnovo prioritario, ma al ribasso. L’attuale ingaggio di 4 milioni di euro è ritenuto eccessivo per un classe 1989

Una delle maggiori cause della ripresa delle prestazioni della Roma è senza dubbio la condizione di Henrikh Mkhitaryan.

Secondo il portale specializzato Calciomercato.com, la società starebbe lavorando in via prioritaria al rinnovo, adeguando il contratto al ribasso, anche per via dell’età del giocatore armeno. La soluzione potrebbe essere spalmare l’ingaggio su più stagioni.

Senza più il richiamo della Russia, per ovvie ragioni, la dirigenza romana ha la possibilità di concludere positivamente le trattative con l’entourage del giocatore.