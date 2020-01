Roma, Petrachi: «Coppa Italia? Vogliamo arrivare in fondo»

Il direttore sportivo della Roma, Petrachi, ha presentato il match contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia

Ecco l’intervento ai microfoni di Rai Sport di Gianluca Petrachi nel pre-gara di Juventus-Roma, scontro valido per un posto alle semifinali della Coppa Italia.

«Gara molto importante, dall’inzio della stagione abbiamo detto ai ragazzi che volevamo arrivare in fondo. Si giocheranno alla grande la partita. Dzeko? Certamente è importantissimo, Kalinic sta bene, spero di vederlo come a Parma, siamo fiduciosi. Politano? Di calciomercato preferisco non parlarne, l’operazione con Spinazzola era chiusa, per il nuovo tassello che dovrà prendere la Roma ne parleremo nei prossimi giorni. Noi abbiamo Kalinic che è in prestito, da qui a giugno vedremo come andranno le cose. Mettere un giovane dentro in quel ruolo si avvicina alla nostra idea. Stiamo pensando al centravanti del futuro».