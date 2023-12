Roma, Pinto: «Giustizia? Siamo tranquilli, e sul rinnovo di Mou...»

Le parole di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, prima del calcio d’inizio della partita con la Fiorentina

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

SCONTRO DIRETTO E ASPETTATIVE – «Saremo soddisfatit se dopo la partita avremo i tre punti. É presto per fare bilanci: sappiamo che in una stagione con 38 partite ci sono cicli più o meno positivi e oggi abbiamo una sfida importante con una grande squadra, con un grande allenatore e grandi calciatori. Negli ultimi anni è sempre stata una partita interessante e lo sarà anche oggi».

GIUSTIZIA SPORTIVA – «La giustizia sportiva per me è in buone mane, il procuratore non guarda in faccia nessuno e pensa solo al meglio del calcio. Noi siamo andati lì e abbiamo avuto un confronto importante in cui abbiamo dimostrato che in questa stagione stiamo avendo un atteggiamento giusto. Il Mister molte volte ha parlato bene degli arbitri e solo un fraintendimento ha causato questo, perchè non voleva offendere nessuno. L’allenatore e la socità siamo uniti per rispettare tutti questi, specie gli arbitri».

FUTURO MOURINHO – «Sono felice che hai fatto questa domanda, perchè sono scaramantico e mi fate sempre questa domanda. L’avete fatta anche ieri a Mourinho e ora pensiamo a vincere la partita».