Primo giorno d’allenamento agli ordini di José Mourinho per Paulo Dybala. Esordio già stasera con i giallorossi?

Come riferito da Sky Sport, quest’oggi Paulo Dybala ha svolto il suo primo allenamento con la Roma agli ordini di José Mourinho.

Una sessione di lavoro molto intensa per l’argentino che già stasera potrebbe esordire con i giallorossi in occasione dell’amichevole in programma contro lo Sporting Lisbona.