Roma, Amadou Diawara messo alla porta: il centrocampista non verrà convocato da Mourinho per il ritiro estivo

Dopo aver rifiutato diverse destinazioni, la Roma ha perso la pazienza con Amadou Diawara.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in attesa che si sblocchi qualcosa sul fronte cessione, il centrocampista guineano verrà escluso dalla rosa della prima squadra, non partecipando così al ritiro estivo che partirà a luglio.